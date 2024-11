A un paso de la Semifinal de Mask Singer: todo lo que sabemos sobre Churros, Helado, Rinoceronte y Cobra

La cuarta edición de Mask Singer está en pleno auge, y las máscaras siguen dejándonos intrigados con cada una de sus apariciones. Esta noche, Churros, Helado, Rinoceronte y Cobra se la juegan con el objetivo de conseguir una plaza en la Semifinal.

Todas ellas han alimentado el misterio con sus sorprendentes pistas y espectaculares actuaciones. Hasta el momento, esto es todo lo que sabemos sobre ellas:

Churros: entre Hollywood y los fogones

Churros está dando mucho de qué hablar gracias a sus pistas que nos trasladan al mundo del cine. Según ha revelado, tuvo la suerte de conocer a Paul Newman y asegura que el actor le dijo algo que nunca olvidará. Además, comentó: “Mi vida es un drama con tintes de comedia”, y por si eso no fuera suficiente, se declara todo un amante de la cocina. ¿Será un chef famoso? Lo cierto es que las referencias cinematográficas y culinarias de Churros han hecho que los investigadores barajen nombres de chefs mediáticos o incluso actores de renombre.

Helado: más famoso que el Papa Francisco

Helado no se queda atrás con sus declaraciones extravagantes. En su presentación, dejó claro que su popularidad trasciende fronteras: “Soy más famoso que el Papa Francisco”. Además, afirmó que el mundo de la música le cambió la vida, pero también dio pistas que podrían relacionarlo con el deporte. Su enigmático estilo y su confianza absoluta tienen a los investigadores dudando entre un artista internacional o una estrella del deporte con una gran presencia mediática.

Rinoceronte: un viajero con mucho ritmo

Rinoceronte es un trotamundos, y no lo esconde. Asegura que ha visitado los cinco continentes y que su vida está marcada por los viajes y la música. “Si no me conoces, es porque no te gusta salir de casa”, dijo con un tono divertido. Su carácter aventurero y las referencias a lugares exóticos han hecho que los investigadores piensen en cantantes internacionales o personalidades que se mueven entre el entretenimiento y el turismo.

Cobra: elegante y peligrosa

Cobra destila elegancia y misterio en cada aparición. En sus pistas, comentó que su veneno puede ser mortal, pero que lo usa solo para cosas buenas. “La moda es mi segunda piel”, aseguró, dejando entrever que su vida podría estar relacionada con el mundo del diseño o las pasarelas. Además, mencionó haber tenido una vida marcada por los reflectores, lo que ha llevado a los investigadores a apuntar hacia modelos o artistas polifacéticos.

Con cada nueva gala, las teorías se multiplican y los nombres en las quinielas no dejan de cambiar. Lo único que sabemos es que Churros, Helado, Rinoceronte y Cobra están llevando el misterio y la emoción a otro nivel. ¿Cuál de estas máscaras será la próxima en ser descubierta? No te pierdas las sorpresas que se avecinan esta noche a las 22:45 horas en Antena 3.