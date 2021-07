La Paella se desgrana en sus pistas: “Soy el plato típico español por el que todos suspiran”

La Paella ha llegado a la semifinal de ‘Mask Singer’ para disfrutar de su original máscara y de su misteriosa voz. Esta máscara invitada nos ha dejado un vídeo muy completo con pistas para indagar sobre su identidad antes de destapar su rostro esta misma noche.

“Si hay algo que me he hace especial, es que el ‘chup-chup’ definitivo lo recibí desde muy pequeña”, la revelado la Paella. Además, ha reconocido que a pesar de ser el típico plato español no ha tenido problema en conquistar al mundo entero.

¡Descubre todas las pistas de la Paella en su vídeo!