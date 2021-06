La Dragona se ha enfrentado a Huevo y a Medusa en el Duelo Final de esta quinta gala de ‘Mask Singer’. La máscara ha elegido el tema ‘Don’t get me wrong’ del grupo de pop-rock The Pretenders.

“Te juro que conozco la voz”, ha sentenciado José Mota al escuchar cantar a la Dragona por segunda vez en la noche. Mientras que Paz Vega ha asegurado durante su actuación que está cambiando su voz. ¿Tendrá la razón alguno de los dos?

