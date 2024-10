“Al principio notas un poco de inseguridad”: Manuela Carmena nos cuenta como fueron sus primeras veces en Mask Singer

Manuela Carmena fue una de las grandes sorpresas de la noche del miércoles. Nadie se esperaba que debajo de la brillante máscara de Patita de Goma estuviese la famosa abogada y política.

La mujer ha confesado que no conocía mucho el programa, y que incluso al principio… ¡se planteó el no participar!: “Luego lo pensé y dije, ¿por qué no?”, ha afirmado con una sonrisa.

A pesar de que el pesado traje le otorgaba cierta inestabilidad, ha acabado cogiendo mucho cariño a su personaje: “Al principio estaba un poco patosa”, ha revelado con un ingenioso juego de palabras.

¡No te pierdas la entrevista completa dándole al play!