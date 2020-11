"Nada me ha sorprendido más": Matías Prats bromea con Mónica Carrillo tras su paso por 'Mask Singer'

Con motivo del Día Mundial de la Televisión, Matías Prats se ha trasladado hasta el control de realización de los informativos de Antena 3 para hacer una recopilación de los momentos más trascendentales.

El presentador no ha querido perder la ocasión para comentar el paso de su compañera por 'Mask singer', quien sorprendió bajo la máscara de la Mariquita cantando el tema 'Someone like you' de Adele.