Caballito de mar inunda el plató de talento con ‘Save Your Tears’ de The Weeknd

Las máscaras que conforman el Grupo A de esta edición se han tenido que exprimir al máximo para alcanzar la Semifinal. Ratita se ha salvado gracias a su interpretación de ‘Think’, de Aretha Franklin, pero Caballito de mar, Alienígenas y Gallo debían enfrentarse al Asalto Final.

Nuestro pez más exótico, que [[LINK:INTERNO|||Article|||64809e05829bb0e4b8aca563|||ya había deleitado al público cantando 'It´s my life' de No doubt]], ha asumido el reto de encarnar a The Weeknd para intentar conservar su identidad en este agónico Asalto Final.

La tensión que se respiraba en el plató era máxima. Caballito de mar ha elegido ‘Save Your Tears’ de The Weeknd en lo que podría ser su última actuación en el programa... Aunque Ana Obregón ha insinuado que se trata de una cantante, y con eso desmontaría la teoría de algunos de sus compañeros. ¿Habrá conseguido salvarse finalmente? ¡Descúbrelo!