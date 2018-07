Ana Pastor presenta los informativos de 'Los viernes al show'

PROGRAMA 8 - LOS VIERNES AL SHOW

Ana Pastor, presentadora de 'El Objetivo' (los domingos a las 22:30 horas en LaSexta) no ha podido pasar de largo por 'Los viernes al show' sin presentar un informativo en el que pide que haya objetividad. En el 'repashow' del programa, Ana ha presentado la actualidad con Arturo y Manel de una forma un tanto diferente, ¡El pequeño Nicolás se ha presentado en persona! entre otros rostros conocidos... Las actuaciones musicales no han faltado. Un informativo más que completo que no te puedes perder.