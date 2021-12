Enfrentamientos, lágrimas y una nueva pareja eliminada, así ha sido el segundo programa de ‘LEGO Masters’

Las siete parejas de concursantes se han enfrentado a dos nuevos retos en el segundo programa de ‘LEGO Masters’ España. Las lágrimas, los enfrentamientos entre dos parejas de concursantes y construcciones de película han sido los protagonistas de este espectacular programa.

‘LEGO Masters’ arrancaba con alucinante coche, que escondía en su maletero delantero muchas piezas de LEGO, y al apartarlas un poco, Roberto Leal ha enseñado una caja ¡Dentro estaba el ladrillo dorado!

Un ladrillo que otorga inmunidad a la mejor pareja del primer reto. Para ello han tenido que construir un objeto espectacular libre cuya destrucción la hará El Monaguillo: ¡Tienen que romperse todas las piezas!

Las formas de destrucción han sido: bate de béisbol, explosivos o tirándola desde la pasarela. Algunas construcciones han impresionado al jurado como la de Stefan y Víctor, que han conseguido ganar el ladrillo dorado y por tanto la inmunidad gracias a una impresionante isla flotante inspirada en el hijo de Stefan. La pareja continua una semana más en el programa pase lo que pase.

Marina y Miguel y Javier y Alfonso siguen en los primeros puestos. Las dos parejas han recibido buenas críticas y se han quedado a tan solo un paso de la ansiada inmunidad.

En el otro lado de la balanza, Ángeles y Dani han hecho la peor construcción y han sido un claro ejemplo de que todo puede cambiar de un programa a otro: “Esperábamos muchísimo más de vosotros”, decía Eva Hache.

Cada construcción contaba una historia y el motivo por el cual tenía que ser destruido. Por su parte, Nati y Miguel y Begoña y Pedro no pueden bajar la guardia. Sus objetos no han recibido muy buenas críticas y por tanto no pueden bajar la guardia.

Construcciones de película en el segundo reto y una ventaja para la pareja ganadora

En el segundo reto, los concursantes han tenido que construir en 10 horas una icónica y reconocible escena de cine de películas famosas y míticas. A cada pareja le ha tocado un género y a partir de ahí han tenido que inspirarse en una película para hacer su propia escena.

Stefan y Víctor, los ganadores de la primera prueba, han contado con una pequeña ventaja frente al resto de concursantes…. ¡pueden robar una parte de la construcción a una pareja!

Es aquí cuando ha empezado la tensión sobre todo para Ángeles y Dani que estaban muy convencidos de que iban a ir a por ellos ¡Se lo juegan todo!

Y así ha sido, cuando Víctor y Stefan han ido a su mesa Ángeles se ha puesto a llorar: “Las venganzas no me gustan y han ido a por nosotros”, señalaba.

Víctor no ha dudado en mostrar su enfado: “No me gusta nada el numerito que ha montado”. Finalmente han decidido no robar, un gesto aplaudido por todos los compañeros.

Javier y Alfonso han conseguido ganar esta prueba gracias a su espectacular escena de cine inspirada en 'Lo imposible', hasta Maxi Iglesias ha flipado ¡La verdad que nos han dejado con la boca abierta! Marina y Miguel también han sorprendido al jurado.

Finalmente el jurado ha decidido que Nati y Miguel sea la pareja eliminada del programa. Es cierto que la pareja ha tenido muy buenas ideas pero sus construcciones han sido muy simples y no han logrado sorprender.

Por su parte, Ángeles y Dani han logrado volver a subir el listón y han hecho una muy buena escena de película, así que se han salvado por esta vez.

¡Menudo programón hemos vivido! Entre lágrimas, los concursantes han despedido a Nati y Miguel.