El TOP 5 del Asalto Final de La Voz: emoción, despedidas y el rugido del público

El Asalto Final de La Voz 2023 se convirtió, posiblemente, en el programa más emocionante y agridulce de esta edición. En él, los talents interpretaron de nuevo las canciones con las que nos conquistaron a público y coaches en las Audiciones a Ciegas. Pero también tuvimos que decir adiós a cuatro de ellos… Cinco artistas increíbles que nos han emocionado a lo largo de diez semanas.

¿Quieres recordar los cinco mejores momentos de este inolvidable programa? ¡Vamos a ello!

5. Llegan las decisiones más difíciles para los coaches

En este Asalto Final, el público presente en plató eligió a un talent por cada equipo para pasar a Los Directos. Además, cada uno de los coaches también tuvo la oportunidad de escoger a otro artista. Sin embargo, esto también tenía una parte muy difícil: tener que decir adiós a un tercer concursante después de 10 semanas de convivencia e intenso trabajo juntos.

Primero le tocó a Antonio Orozco con Noelia. Nathy Peluso fue la encargada de anunciar que elegían a Alejandro para pasar a la siguiente fase. Lo que, a su vez, significaba que Noelia se quedaba aquí.

“Créeme: lo mejor está por llegar”, le dijo Antonio a Noelia, haciendo referencia a su futuro bebé.

En segundo lugar, Luis Fonsi tuvo que elegir entre el dúo compuesto por Marina y Diego y el trío La Llave, después de que el público eligiera a Phindile para ir a los Directos. En una complicada decisión, el puertorriqueño optó por el trío masculino formado por Agustín, Aaron y Eulogio.

“Sigan regalando tanto amor y elegancia al mundo entero, porque de verdad que ha sido súper bonito conocerles”, les dijo emocionado el cantautor.

Después de Fonsi, llegó Pablo López. El público en plató tomó la decisión de enviar a Pablo a los Directos. Cuando le tocó el turno al cantautor de salvar al segundo talent, tomó la mano de Lola Índigo, buscando apoyo para afrontar un momento tan duro. Julieta fue la elegida. A pesar de la alegría por la joven, no dejaba de ser un momento agridulce, pues Anna Trea tenía que decir adiós en este instante.

Pero el momento más duro del programa llegó con la decisión de Malú… ¡Y aquí llegamos al 4 punto de este Top 5!

4. Uno de los momentos más duros de La Voz

A pocos minutos del desenlace de este Asalto Final, Malú tuvo que elegir entre dos de sus talents favoritas: la dulzura y originalidad de Luna o la potencia de Ronia. “A mí no me gustaría estar en vuestra piel, porque las dos son artistas muy completas y muy diferentes”, comentó Eva González.

“Qué fatiga de programa”, añadió Malú sin quitar la mirada del suelo, casi incapaz de mirar a las dos talents. Admitiendo que su elección se basaba en “algo meramente emocional”, y con un débil hilo de voz, la artista anunció que su elección era Luna.

Tanto la joven como Ronia comenzaron a llorar en ese momento y se fundieron en un fuerte abrazo. Malú y Abraham Mateo se unieron a ellas con lágrimas en los ojos: “Esto es lo más injusto de la vida”, añadió Malú.

A pesar de la tristeza, Ronia también quedaba feliz por su compañera y amiga. “Estoy muy agradecida, de verdad. Estoy feliz por mis compañeras, porque las dos se lo merecen muchísimo. Estoy recogiendo muchísima siembra”, agradeció emocionada Ronia. “Eres muy grande”, abrazó de nuevo Malú a Ronia.

“El perfil de Luna nos ayuda a competir”, admitió Malú en declaraciones posteriores al programa. “Luna es muy personal. Tiene un estilo muy propio y nos hemos decantado por ella precisamente por eso”, añadió Abraham también.

3. Despedida a los asesores de La Voz

Pero las despedidas no se quedaban ahí: en el Asalto Final también tocó despedirnos de los asesores. Un momento que también fue bastante duro y emocional para los coaches y sus compañeros de camino en La Voz.

“Fue un placer aprender de ustedes”, comentó Nathy Peluso en su despedida.

Luis Fonsi también se emocionó despidiéndose de sus asesores pero, sobre todo, amigos, Cali y el Dandee: “Yo de estos dos jamás me voy a despedir. Ya hace muchos años han estado en mi vida y ahí van a permanecer”.

“En mis manos Mimi. En la de todos, Lola”, agradeció Pablo López a su asesora y amiga Lola Índigo. “No me pienso despedir de ti. Lo sabes, ¿no?” añadió el cantautor en momentos posteriores de la gala.

“Quiero agradecer a Abraham por este camino que hemos hecho juntos. Para mí, no solamente es un descubrimiento como persona: me he enamorado de ti, de cómo eres”.

Pero Malú no se quiso quedar ahí: “Cali y el Dandee, Lola Índigo, Nathy Peluso: os quiero dar las gracias, porque la convivencia con vosotros estos días ha sido maravillosa. Y yo me voy de aquí siendo, probablemente, una persona con un poquito más de felicidad en mi alma”.

“Uno no quiere despedirse de nadie. El camino ha sido demasiado bonito para que llegue a un final”.

2. El plató de La Voz ruge con el ciclo de la vida y el Rafiki de Phindile

Después de la actuación de Phindile, llegó uno de los momentos de la gala que más nos erizó la piel. Pablo López le preguntó si ella era Rafiki en el musical de El Rey León, ante lo que ella asintió. Así es: una de las talents favoritas del equipo de Luis Fonsi lleva varios años interpretando a uno de los personajes más queridos del musical.

Coaches y asesores le pidieron entonces hacer el grito de apertura de la película. Ella, por supuesto, obedeció, provocando un potente rugido en plató con aplauso emocionado de todos los presentes.

1. Pablo López (y su hermano) cumple uno de sus sueños de la infancia

El homenaje a El Rey León no quedó ahí. Después de darle un fuerte abrazo, Pablo López pidió a Phindile ayudarle a cumplir uno de sus sueños de la infancia: interpretar juntos una canción de El Rey León.

Dicho y hecho, después de que Luis Fonsi terminara de completar su equipo para los Directos, Pablo tomó la guitarra y Phindile el micrófono. Pero Antonio Orozco tuvo una idea: el hermano de Pablo López también tenía que estar ahí, completando al máximo este sueño de Pablo.

Lo que vino después quedará para la Historia de La Voz: uno de los momentos más emocionantes del programa, con Pablo López y Phindile interpretando un tema de una de las películas favoritas de niños y adultos.

“Ha sido uno de los mejores momentos no sólo de mi vida, sino también de mi carrera”, admitió el coach después del programa.