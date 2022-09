Dani Sánchez, pura adrenalina cantando ‘Are you gonna be my girl’ en ‘La Voz’

Dani Sánchez ha sacado toda su energía y adrenalina desde el primer segundo de su actuación en las Audiciones a ciegas. El talent se ha atrevido con una potente versión del tema ‘Are you gonna be my girl’ de Jet. ¡Wooow!

Laura Pausini y Luis Fonsi se han girado por la voz de Dani y han alucinado al verle comerse el escenario de ‘La Voz’. Tras una guerra entre los dos coaches, el talent ha elegido irse al equipo del puertorriqueño. ¡Bienvenido al ‘Team Fonsi’!

Álex Perea y Dani Sánchez: “Hace 7 años la música nos juntó, pero no vamos a cantar juntos en ‘La Voz’”