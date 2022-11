Bold Lip, la tendencia de maquillaje que arrasa en redes sociales

Unos labios carnosos y llamativos son capaces de captar todas las miradas. M·A·C Cosmetics apuesta por la tendencia Bold Lip para conseguir un look con mucha fuerza. Para lograr estos labios impresionantes, sigue este paso a paso:

1. Prepáralos con PREP + PRIME LIP.

2. Para conseguir unos labios rojos perfectos y definidos, te aconsejamos que perfiles tus labios, CHERRY LIP PENCIL es el tono perfecto para este look. Puedes hacerlo siguiendo el perfil natural de tus labios, o si buscas un efecto más voluminoso, prueba perfilando ligeramente por encima.

3. ¿Mate, efecto terciopelo y que dure horas? ¡Sí! Aplica RETRO MATTE LIQUID FASHION LEGACY y consigue una intensidad única.

4. Te damos un truco: si quieres conseguir un efecto jugoso que capte todas las miradas, aplica CLEAR LIPGLASS con la ayuda de un pincel. Si te gusta este efecto, pero no tan intenso, te recomendamos HALO AT ME LIP BALM.

Lo mejor de este TREND de maquillaje es que sienta bien a todo el mundo. No te preocupes si tus labios son más gruesos o finos… el resultado será excepcional en ambos casos.

Si te gusta arriesgar y triunfar #MACBoldLip es un acierto asegurado para ser la sensación vayas donde vayas.