La trayectoria de Karina Pasian, semifinalista de Alejandro Sanz en ‘La Voz’

Karina Pasian tiene 29 años y viene desde Barcelona. Sus padres son dominicanos, pero Karina Pasian ha nacido y vivido en Nueva York hasta hace un par de años. Su infancia ha estado señalada por la disciplina ya que empezó en la música desde muy pequeña con su padre como mánager, cosa que ha marcado su relación con su madre y sus hermanos. Es corista de Alejandro Sanz y tiene una voz impresionante: “Llevo dos años siendo corista de Alejandro Sanz”.

Karina Pasian llegó en las Audiciones a ciegas con muchas ganas de sorprender a todos los coaches con su potencia vocal. La joven talent demostró con creces que tiene una voz poderosa al interpretar el tema ‘Imagine’ de Ariana Grande. A pesar del gran pleno de los cuatro, Karina Pasian lo tenía claro: irse al ‘Equipo Sanz’. “Mi corazón estaba con Alejandro y va a seguir con Alejandro”, sentenciaba la talent.

El momento fue muy emotivo porque Alejandro Sanz la reconoció nada más escucharla cantar sobre el escenario de ‘La Voz’. Ambos se fundieron en un emotivo abrazo, explicando a los espectadores su unión.

En La Gran Batalla, Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay y Miguel Moreno unieron sus voces a la perfección y realizaron una impresionante versión del tema 'Almost is never enough' de Ariana Grande. La actuación logró conquistar a Alejandro Sanz dando el pase a los cuatro talents a la siguiente fase. Además, Durante las valoraciones, una muy emocionada María José Llergo, asesora de Pablo Alborán, no dudó en hacerle una confesión a Karina que sorprendió a todos.

Alejandro Sanz: "Karina es un valor seguro, tiene que ganar"

Llegados a los Asaltos, Karina Pasian maravilló con su potente voz versionando ‘Vision of love’ de Mariah Carey. La talent dejó a todos alucinados y Alejandro Sanz le otorgó el pase Directo a la Fase Final: "Sé que en algún momento te tendrás que ir", revelaba el coach emocionando a su corista.

En el Directo, Karina Pasian se atrevió a interpretar una canción de Rosalía, la artista del momento. La talent de Alejandro Sanz deleitó al plató de ‘La Voz’ con una versión de ‘Bagdad’, la primera vez que la escuchábamos cantar en castellano. Su fabulosa actuación le otorgó la confianza del coach para elegirla como semifinalista de su equipo: "Me gustaría que este programa durara mil años para darme mil vueltas cada vez que salieras", reconoció a la hora de valorarla.