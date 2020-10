Marcos Bartolomé canta 'Come fly with me' en los Asaltos de 'La Voz'

El talent ha maravillado a todos con su actuación durante los Asaltos de 'La Voz' al cantar 'Come fly with me' de Frank Sinatra. Ese bonito tema ha sido un reto para él para demostrar sus impresionantes dotes vocales.

Antonio Orozco no se arrepiente de tenerle en su equipo, y Mala Rodríguez se ha asombrado con la actuación del joven madrileño. ¡Revive en el vídeo la actuación de Marcos al completo!

