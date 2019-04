DECISIÓN COACHES

Pablo López ya tuvo la suerte de disfrutar de la voz de José Luis Cantero en 'La Voz Kids' cuando ejerció de asesor de David Bisbal, y en ‘La Voz’ no ha dejado pasar la oportunidad de captarlo como miembro de su equipo. El coach, que ha sido el único que ha pulsado el botón, estaba emocionado de ver su evolución: “Tienes algo que traspasa, no se puede calcular porque si no todos seríamos científicos”. ¡Qué aventura más maravillosa le espera a José Luis junto a Pablo López!