¿Reconocen los talents la letra de la canción?: "Ay, si es que yo he escuchado esto"

Los talents de la tercera gala de Audiciones a ciegas de La Voz nos han sorprendido con el reto que les hemos propuesto. En un bote hemos metido papeles de letras de canciones súper míticas que los talents de la última gala tienen que adivinar.

"¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?" Algunos de ellos conocen una de las canciones más conocidas de Alejandro Sanz, pero, ¿una de Melendi?: "Creo que es de Melendi, pero no me sé la canción", decía uno de los talents al leer el papel.

"Ay, es que ahora no me viene", decía otra talent cuando ha leído una canción en inglés. ¡No te pierdas todas sus respuestas en el vídeo de arriba!