Revive con realidad virtual cómo es el plató de 'La Voz' por dentro

Fue una noche espectacular donde los espectadores pudieron disfrutar de la magia del programa en vivo y en directo y al fin conocieron los nombres de los ocho talents que pasaran a la Semifinal.

Antes de que diera comienzo la Fase Final, a través de la cuenta oficial de Facebook de 'La Voz' los seguidores pudieron adentrarse por primera vez en directo en el plató más espectacular de la televisión y disfrutar de él como si estuvieran allí presentes.

La experiencia permitía que el espectador pudiera moverse en ese entorno 360º y sentirse como un auténtico talent.

Si no pudiste conectarte, aquí te damos la opción para que no te quedes sin vivir esta aventura. ¡Dale al play y comienza tu visita particular!