Resumen de equipos: Descubre a los ocho semifinalistas y el primer repescado de la historia de 'La Voz'

Los 12 talents de la Fase Final sorprenden con un popurrí de canciones de sus coaches La próxima semana llega la Semifinal: por primera vez en ‘La Voz’, se acabaron los equipos

La Fase Final de 'La Voz' nos ha impresionado con la gran cantidad de talento que han derrochado los concursantes en cada una de sus actuaciones. Además, hemos alucinado con un comienzo inolvidable en el programa viendo a los 12 talents actuando juntos e interpretando varios temas de sus coaches: los de Antonio Orozco, 'Estoy hecho de pedacitos de ti'; los de Laura Pausini, 'su tema 'Víveme'; los talents de Pablo López, con 'El patio'; y finalmente, los de Alejandro Sanz, cantando 'Yo no tengo nada'. ¡Brutales!

Miriam Rodríguez entraba en plató para presentar a los dos concursantes que optaban por la repesca en 'La Voz', un hecho histórico en el programa. Sergio Chaves, el elegido en la Batalla Final, estremecía al público interpretando el tema 'Pausa' de Izal. Mientras que Kelly, el elegido en 'El Regreso', volvía con su buen rollo al plató con el tema ‘Walking on the moon’ de The Police. El público con sus votaciones fue el encargado de elegir quién de los dos regresaba como concursante de pleno derecho. El estilo único de Kelly fue el que cautivó a los espectadores y se convirtió de nuevo en un talent de 'La Voz': “No tengo ninguna duda, me voy con Laura Pausini”, sentenciaba tras ser el repescado del programa.

Equipo Laura Pausini: Kelly y Paula Espinosa

El equipo de Laura Pausini fue el primero en salir al escenario para conocer a los dos primeros semifinalistas. Carlota Palacios salía con mucha energía y sensualidad para interpretar ‘Don’t start now’ de Dua Lipa, Paula Espinosa nos hacía saltar las lágrimas con una versión única a piano de 'Corazón partío' de Alejandro Sanz y Juan José Alba emociona con ‘Sólo luz’ de Funambulista y Pablo Alborán.

La decisión de los semifinalistas del equipo de Laura Pausini comenzaba con un talent más, Kelly formaba parte de su grupo y por esta razón, la elección se complicaba un poco más. El público sentado en el plató fue el primero en decidir a través de sus votos quién se convertiría en el primer semifinalista del programa: Kelly. El talent se emocionó mucho al saber que además del repescado, tenía una plaza en la Semifinal de 'La Voz'. La coach italiana tomaba su última selección en el programa y se quedó con la sensibilidad de Paula Espinosa.

Equipo Alejandro Sanz: Rafael 'El Bomba' y Adam Ainouz

Alejandro Sanz comenzaba muy emocionado a ver a sus talents pasar por el escenario de 'La Voz'. Haizea inauguraba su equipo con una interpretación muy emotiva del tema 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos, Adam Ainouz sorprendía con una versión en inglés y castellano del tema' Oye' de Beyoncé, y Rafael Ruiz 'El Bomba' volvía a enamorarnos con su voz en una gran versión de 'Mi marciana' de Alejandro Sanz.

La votación del público otorgaba el primer puesto de semifinalista a Rafael Ruiz 'El Bomba'. El coach se enfrentó a una última decisión muy importante eligiendo para pasar a la siguiente fase a Adam Ainouz, mostrándose muy orgulloso por su gran esfuerzo.

Equipo Pablo López: Roger Padrós y Miguelichi López

Dayana Emma era la primera del equipo de Pablo López en salir al escenario sorprendiendo con una versión única de 'Tengo un trato' de Mala Rodríguez, el gaditano Miguelichi López sorprendía a todos cantando el tema en catalán 'Al mar' de Manel y Roger Padrós nos dejaba boquiabiertos al pisar fuerte el plató al cantar tema ‘Feeling good’ de Nina Simone en una versión de Muse.

Llegado el momento de la decisión de los semifinalistas, el público votó por Roger Padrós como su favorito y Pablo López tomó una complicada decisión quedándose con Miguelichi López como su segundo clasificado para la Semifinal de 'La Voz'.

Equipo Antonio Orozco: Johanna Polvillo y Curricé

Finalmente, Antonio Orozco era el último coach en tomar su decisión. Las tres actuaciones de sus talents emocionaron mucho a todo el mundo que disfrutaron como nunca de las interpretaciones: Curricé sacaba toda su energía para interpretar el tema ‘Skin’ de Rag’n Bone Man, Antonio Villar ponía todo su corazón en su actuación cantando ‘El alma al aire’ de Alejandro Sanz y Johanna Polvillo volvía a impresionar con su torrente vocal en el tema 'My all' de Mariah Carey.

El público se rindió a los pies de Johanna Polvillo, que le otorgó el pase a la Semifinal tras las votaciones. Antonio Orozco sufrió mucho con su última decisión, siendo Curricé quién consiguiese ser el segundo semifinalista de su equipo.

