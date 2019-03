El Casting Gana con tu Voz ya tiene ganadora en Vigo y en Ponferrada se preparan para semifinales

Casting Gana con tu Voz

Con una brillante interpretación del tema 'If ain't got you', de Alicia Keys, la joven Alicia Otero convenció a los coaches y venció, entre los 20 concursantes que el pasado sábado 16 compitieron en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, en la fase final de Gana con tu voz, el casting musical itinerante producido por C&C Publicidad de la mano de Atresmedia.