Así comenzó su camino al éxito: el primer encuentro de Andrés Martín y Pablo López en 'La Voz'

Andrés Martín arrancó el quinto programa de 'Audiciones a ciegas' conquistando a Pablo López y Antonio Orozco interpretando 'Dancing on my own'.

Pablo López, además de ejercer como coach, también ha conseguido ganarse la confianza del talent a través del respeto y la admiración

En una tensa batalla por hacerse con su voz, los coaches sacaron sus mejores armas para persuadir a Andrés. Finalmente, fue Pablo López el elegido. Fue entonces cuando comenzaría una bonita aventura que les llevaría a rozar el éxito en 'La Voz'.

Pablo López, además de ejercer como coach, también ha conseguido ganarse la confianza del talent a través del respeto y la admiración. Como apoyo y homenaje a su pupilo, días antes de la gran final, Pablo sorprendió cantando junto a él en la línea 1 del Metro de Madrid.