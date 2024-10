"A lo mejor su camino no está aquí": el motivo de Pablo López para no coger a este talent en La Voz

Pablo López ha conseguido un equipo lleno de talento. Una de las grandes batallas de la noche ha sido la que han protagonizado Sergio Cepeda, Jaime y Pablo. Los tres han cantado 'Insurrección' de Manolo García y Miguel Ríos en la Gran Batalla.

Lo han hecho increíble, tal es así que Pablo no sabía bien que hacer ya que si se quedaba con los tres solo llegaba a la última batalla con un hueco. Tras un agobio enorme, el coach tomaba la decisión de quedarse con Jaime y con su tocayo Pablo y dejar fuera a Sergio Cepeda.

Una decisión que ha sorprendido mucho porque Sergio Cepeda lo ha hecho espectacular, hasta Rosario confesaba que era el que más le gustaba de los tres: "He hecho un ejercicio que me enseñó mi amigo Antonio y los he bicheado", comienza explicando López.

Y es que Sergio Cepeda ha sacado varios discos al mercado y tiene ya un carrera consolidada: "Si justifico esto es porque este hombre tiene una carrera, tiene canciones y siempre lo va a hacer tremendo porque es un genio absoluto", señala.

Está claro que Sergio brilla cada vez que se sube al escenario: "Quiero que todo el mundo se quede con esta cara porque a lo mejor su camino no está aquí, igual lo tenemos el año que viene aquí como una estrella invitada", desvelaba.

¡Pues seguro que Pablo López tiene toda la razón y Sergio viene muy pronto como invitado a La Voz!