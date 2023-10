Malú explica su decisión de no darse la vuelta con una talent: “¿Ahora lo entiendes? Es agotador”

Andrea Sánchez es de esas talents que consigue enloquecer a los coaches. Con su actuación en las Audiciones a ciegas logró la atención de todos, aunque hubo un coach que no pulsó su botón.

Esa coach, en cuestión, fue Malú. Y la razón de esta decisión radica, precisamente, en sus compañeros. O igual en solo uno: Antonio Orozco.

Cuando el coach catalán ha intentado convencer a Andrea para elegir su equipo, Orozco no ha parado de hablar. “No quiero que ni lo pienses”, no paraba de repetir Antonio. Ha sido entonces cuando Malú ha abierto la boca para preguntarle a Andrea: “¿Ahora entiendes por qué no me he dado la vuelta?”.

Obviamente, todos quieren una voz como la de Andrea, Malú incluida. Pero la coach no quiso meterse en una trifulca con sus compañeros para sumar a la talent navarra.

“Imagínate, es agotador”, ha comentado Malú sobre la estrategia de Orozco por conseguir a Andrea. La talent, finalmente, acabaría eligiendo al equipo de Luis Fonsi. ¡Revive este momentazo!