Malú, tras emocionarse con Nereida: “Para mí, eres una grandísima ganadora de La Voz”

Nereida ha sido puro sentimiento sobre el escenario en la primera gala en directo de La Voz. Antonio Orozco ha llegado a decir que “ha sido el vals más precioso de la vida y la muerte” tras escuchar a la talent cantar La Llorona.

Malú también ha querido valorar una interpretación llena de sentimiento de una talent con apenas veinte años. “Tienes un alma vieja, no puedes sentir así, ni tener esa forma de sentir la pena, me has emocionado de verdad y no soy fácil de emocionar”, le decía la madrileña.

La coach de La Voz ha confesado que, en el programa, “todos estamos juntos y queremos seguir disfrutando de vosotros”. Malú ha asegurado que para ella Nereida “es una grandísma ganadora de La Voz”.

La cantante madrileña solo ha querido destacar una cosa mala de la talent del equipo de Antonio Orozco, “tienes algo malo, malísimo, que no estás en mi equipo”, ha concluído Malú tras la versión de La Llorona de Nereida.