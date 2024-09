Luis Fonsi se corona en una segunda noche de Audiciones llena de plenos y mucho talento

Termina la segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz. Otra noche de intensas batallas entre los coaches para conseguir a las mejores voces del país.

Cualquier estrategia es buena para conseguir a los talents y a los coaches no les tiembla la mano a la hora de bloquear y superbloquear a sus compañeros.

Tras esta segunda gala, Luis Fonsi es el coach con mas voces en su equipo. Con las cuatro voces conseguidas esta noche, ya son siete los miembros del equipo Fonsi.

Antonio le sigue muy de cerca tras los dos talentos conseguidos en esta gala y ya cuenta con cinco artistas en su equipo.

Mientras, Malú y Pablo López suman un total de cuatro voces cada uno tras conseguir hoy dos artistas cada uno de ellos.

Lo cierto es que en esta gala nos hemos quedado impresionados con el talento que tenemos en nuestro país y fuera de él.

Equipo Fonsi

Luis Fonsi se ha convertido en el hombre de la noche. El coach se ha hecho con cuatro talentos muy deseados. Es uno de los favoritos por los talents y por eso está formando un equipo de mucho nivel.

El puertorriqueño se ha llevado dos plenos, dos talentos que prometen ser candidatos para ganar la edición.

Rocío Torío ha enamorado con ‘Sakura’. La talent ha logrado convencer a todos los coaches con su voz y sin bloqueos ni superbloqueos se ha quedado con Fonsi.

Yael también ha demostrado su enorme talento dejando a los coaches sin palabras con un tema de Sam Smith. Los coaches tampoco se han bloqueado y la talent ha escogido el equipo Fonsi para su aventura en La Voz.

Federico ha creado magia en el plató de La Voz y ha logrado que tres coches se girasen durante su actuación. El puertorriqueño se ha quedado con el talent italiano gracias a los superbloqueos.

Por último, Lucy ponía el ritmo y la fuerza a la gala conquistando a Fonsi y Malú, pero ella se ha ido directa con el puertorriqueño.

Equipo Orozco

Orozco sigue de cerca a Luis Fonsi gracias a los dos talentos que ha conseguido hoy. El coach se ha hecho con la preciosa voz de Carlos Gómez y la dulzura de Leila.

Dos voces muy especiales que le han cautivado esta noche con versiones muy particulares. Y es que el coach ha sido elegido por los dos talents.

Aunque Orozco ha peleado duro, solo ha enamorado a dos nuevos artistas ya que los bloqueos y superbloqueos le están pasando factura a nuestro coach.

Equipo Pablo López

Pablo López va paso a paso formando a su equipo. El malagueño se ha llevado dos voces esta noche, pero no cualquiera, dos de las mas deseadas de la noche.

Oliver Green ha sido el primero en irse a su equipo tras interpretar una bonita versión de ‘You’re the one that I want’ de John Travolta y Olivia Newton John con la que ha enamorado a tres de los coaches.

El talent ha elegido el equipo de Pablo López para comenzar esta aventura.

La otra voz que le ha enamorado es la de Christian y es que su historia es de las que te hacen creer que las segundas oportunidades existen.

Christian ha conseguido un pleno y tras mucho pensarlo y debatirlo ha querido marcharse con Pablo López. El malagueño ya cuenta con cuatro voces.

Equipo Malú

Malú está llevando a cabo una buena estrategia para conseguir a sus talents favoritos.

Lucas ha sido uno de los más deseados de la noche, el joven ha interpretado ‘If I ain’t got you’ de Alicia Keys logrando que los cuatro coaches se peguen por él.

Los bloqueos y superbloqueos han sido super importantes para que Malú se haya quedado con Lucas: “Pues me quedo contigo”, señalaba el talent.

La otra voz que ha cautivado a Malú ha sido la de Diego y lo ha hecho tras bloquear a Orozco. El talent ha enamorado ‘La quiero a morir’ y con esta Malú ya suma cuatro voces en su equipo.