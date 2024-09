La estrategia de Malú deja sin opciones a Lucas tras su actuación: “Pues me quedo contigo”

Lucas nació en Brasil, pero lleva 10 años viviendo en España. A sus 20 años se ha presentado a La Voz porque la música es su gran pasión.

El talent ha interpretado en el escenario ‘If I ain’t got you’ de Alicia Keys, un tema con el que poco a poco ha ido conquistado a Luis Fonsi, Malú, Antonio Orozco y Pablo López.

Lucas ha conseguido pleno ya que todos los coaches han girado su silla para tenerle en su equipo.

Sin embargo, Antonio Orozco se ha llevado una desagradable sorpresa cuando ha visto que estaba bloqueado y no ha podido girar su silla: “¿Pero por qué a mí?”, se lamentaba.

Los cuatro han alucinado con su actuación: “Qué bien vas a estar en mi equipo, conmigo”, señalaba Malú, que ha sido la primera en hablar.

“Eres lo que necesito en mi equipo”: insistía la coach, que apuntaba que juntos iban a llegar a la final.

Luis Fonsi había sido el responsable de que Orozco haya sido bloqueado, y cuando Pablo ha comenzado a hablar, no ha dudado en superbloquearle… ¡Va a por todas!

“Menuda has liado”, ha dicho Orozco, pero esto no ha terminado. Malú ha muteado a Fonsi cuando ha empezado a hablar y viendo que Lucas no paraba de mirar al puertorriqueño Malú ha decidido superbloquear a su compañero.

Lucas se queda sin opciones: “Pues Malú, me quedo con Malú”, ha señalado Lucas. Malú se ha puesto feliz: “Me ha elegido”, ha señalado.

¡Bienvenido al equipo de Malú!