Gal·la logra un pleno en su segunda oportunidad en La Voz: “Me transmitiste confianza”

Gal·la López ya sabe lo que es pisar el escenario de La Voz. La talent cantó en las primeras Audiciones a ciegas de La Voz sin mucho éxito.

La talent no consiguió enamorar a ninguno de los coaches al interpretar ‘I Will never love again' en las Audiciones a ciegas.

Aun así, los coaches vieron algo especial en ella y por eso le pidieron cantar algo con lo que se pudiera lucir. La joven interpreto ‘La gata bajo la lluvia’ demostrando que su voz merecía estar en el concurso.

Los coaches decidieron que Gal·la fuera talent con el privilegio de repetir su Audición esta temporada.

La joven se ha vuelto a subir al escenario para interpretar ‘Contigo en la distancia’ de Luis Miguel, una canción con la que ha erizado la piel.

Luis Fonsi ha sido el primero en girarse, pero no ha reconocido a la talent. Pablo López, Malú y Orozco también han pulsado el botón y la coah sí se ha dado cuenta que era ella.

“Es ella, ¡cuánto me alegro!”, exclamaba Malú tras su actuación, la coach estaba emocionada porque Gal·la tenía un pleno en La Voz 2024.

Orozco era el primero en hablar: “Ha sido una de las actuaciones más bonitas que hemos escuchado, señalaba.

Sin duda la talent ha aprovechado y mucho su segunda oportunidad en La Voz: “Lo sabía desde el principio, me he hecho el interesante”, señalaba Pablo López.

La joven tenía muy claro su elección y es que Malú le dio una confianza muy importante y por eso ella ha decidido irse con la coach. ¡Enhorabuena!