Esta talent se ve fuera de La Voz por un despiste y así reacciona Malú: “Yo me he dado la vuelta para ti”

Úrsula ha llenado de arte el plató de La Voz al interpretar ‘Si a veces hablo de ti’ de Moncho. La talent se considera una artista de las que ya no quedan por eso su actuación iba a ser muy importante.

La talent ha cantado con el corazón, pero no ha sido hasta el final de su actuación cuando hemos visto que Malú ha pulsado el botón para girar su silla y tener a Úrsula en el equipo.

Lo gracioso ha sido que Úrsula no se había dado cuenta de que Malú había girado su silla, por lo que estaba decepcionada, mientras la coach tenía una sonrisa de oreja a oreja y comenzaba a decirle un montón de cosas bonitas: "Todo tuyo es artista, eres una fiera y hay mucho que sacar ahí. A mí me hace mucha ilusión que vengan a La Voz voces como la tuya", señalaba la coach.

Úrsula no entendía bien todas las palabras de Malú y gracias a sus caras es cuando Orozco y Pablo han dicho que ella no se ha dado cuenta de que Malú se había girado: "¿Tú no te has dado cuenta de que me he girado? ¡Estás en mi equipo!", gritaba Malú.

La talent ha preguntado si tenía que cantar otra vez y señalaba: "Yo me voy contigo al fin del mundo", señalaba la talent. Malú exclamaba que se había dado la vuelta para ella. ¡Qué momentazo hemos vivido!