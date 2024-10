Malú hace historia en La Voz: la coach cierra equipo en las quintas Audiciones a ciegas

Termina la quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz. Una noche llena intensidad, novedades y hasta Malú cerrando su equipo tras conseguir hoy las cuatro voces que necesitaba.

Los coaches han recibido una enorme sorpresa: un superbloqueo extra que ha sido clave para que Malú cerrará equipo esta noche con las voces de Úrsula, Zuleira, Marta y Rorro.

La presión crece para el resto de los compañeros que también están cerca de completar las 14 voces necesarias.

Dos artistas son los que faltan a Luis Fonsi tras hacerse hoy con la voz de Chris Cardona. Tres voces más son las que necesita Antonio Orozco después de conseguir hoy al ex de La Voz Kids Manuel Ayra, el flamenco fusión de Paquito Carmona y el arte de José Jiménez.

Pablo López deberá fichar aun a cuatro talentos más, después de hacerse hoy con la maestría de Pol Cardona.

Una noche muy especial en la que, además, hemos sido testigos de momentos icónicos. ¡Así ha sido la gala!

Malú completa su equipo antes que nadie

Malú ha protagonizado una noche magistral. La coach empezaba la gala a falta de cuatro talents para completar equipo y ha conseguido a los cuatro en la gala.

La madrileña ha apostado por cuatro voces muy especiales: el flamenco de Úrsula, por la que se ha girado en el último segundo, protagonizando un momento muy divertido ya que la talent no se había dado cuenta de que Malú se había girado.

La potencia de Zuleira con 'I have nothing’ de Witney Houston y la voz de Marta con ‘I’d rather go blind’ de Etta James también han conquistado a Malú.

Por último, y gracias al superbloqueo extra, la coach ha pulsado por Rorro, pero no ha sido la única. Pablo López también pulsó el botón con algún que otro incidente y Malú no dudó en superbloquearla para que la talent fuese la última integrante del equipo Malú.

Una nueva voz para el equipo Fonsi

Luis Fonsi ha conseguido solo una voz esta noche. El puertorriqueño era el que más voces tenía en su equipo durante todas las Audiciones, pero no ha conseguido ser el primero en cerrar.

En esta gala se ha hecho con el talento de Chris Cardona que se ha subido al escenario junto a su guitarra para cantar ‘Best part’.

Pablo y Fonsi han sido los dos coaches que se han girado, pero el talent tenia muy claro que iba a marcharse junto al puertorriqueño. Con esta voz ya solo tiene dos huecos libres para la próxima gala.

Orozco suma tres nuevas voces en su equipo

Orozco ha cumplido su objetivo y ha conseguido esta noche tes nuevos artistas para su equipo. Tres voces con un gran parecido en cuanto al estilo, pero con matices muy diferentes.

El coach se ha hecho con el flamenco fusión de Paquito Carmona. Un talent que ha demostrado su enorme talento en tan solo minuto y medio lo que ha hecho que Orozco pulsará el botón.

También ha apostado y fuerte por el arte de José Jiménez. El talent ha enamorado con un tema de Alejandro Sanz. El coach no dudó en bloquear a Malú para apostar por este joven y tenerle en su equipo.

Por último, Orozco ha conseguido al ex de La Voz Kids Manuel Ayra. El joven participó hace tres años en el concurso de pequeños en el equipo de Bisbal llegando hasta la Final.

El coach le ha escuchado cantar ‘Prometo’ de Pablo Alborán y no ha dudado en girarse para tenerle en su equipo.

Pablo López logra una voz muy especial

Pablo todavía tiene cuatro huecos en su equipo que tendrá que conseguir en la próxima gala de La Voz. El coach se ha hecho esta noche con la belleza de Pol Cardona, un talent que cuenta con una larga trayectoria profesional en la música.

El coach ha admirado su talento al piano y su voz tan especial. Pol es el tipo de talent que Pablo quiere en su equipo y así ha sido. Tras ganarle la pelea a Orozco, el artista forma parte del equipo de Pablo López.