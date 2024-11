Esta talent de La Voz encuentra en su familia la motivación para perseguir su sueño: “Mi hermano es corista de Beret”

Malú es una coach que consigue potenciar al máximo a sus talents. Prueba de ello es que ha formado un auténtico equipazo y que ha conseguido salvar a todos sus chicos en los Asaltos, obviando el hecho de que dos de sus talents han sido robados, consiguiendo el pase automático a los Directos con otro equipo.

Una de sus talents que tendrá una última oportunidad en el Asalto Final para llegar a los Directos es Rorro, una joven que es pura sensibilidad sobre el escenario, y cada vez que los focos de La Voz apuntan a ella es una oportunidad más para demostrar el talento que atesora.

Rorro nos ha emocionado en los Asaltos con ‘Out here on my own’, demostrando esa enorme sensibilidad que le caracteriza y que nos está cautivando gala tras gala.

Esta talent tiene muy claro que quiere vivir de la música, y La Voz es un primer paso gigante para lograr su sueño. Además, Rorro encuentra una fuente de motivación enorme en su familia ‘musical’: son tres hermanos que cantan desde que son niños.

De hecho, uno de ellos ha conseguido dedicarse a la música, algo que Rorro persigue desde hace años y que seguro que acaba logrando: “Mi hermano es corista de Beret”, nos desvela la talent sobre Víctor, el hermano mediano de la familia.

“Se está dedicando a la música, lo que a mí me gustaría hacer”, nos confirma Rorro con una sonrisa. ¡Y seguro que tú también lo logras! Dale al play y no te pierdas su historia.