Pablo López explica por qué dejó de tocar esta canción en sus conciertos: "Representa muchas cosas a las que tengo miedo"

Manuel Ayra del equipo de Antonio Orozco ha protagonizado uno de los momentos más bonitos de la noche en La Voz. El talent ha cantado en el escenario 'Abril sin anestesia' del propio Pablo López.

El talent se ha marcado una pedazo de actuación que nos ha dejado ha todos con la boca abierta incluido a Pablo López que se ha emocionado al ver la maravilla que ha hecho con su canción Manuel Ayra.

Tras la actuación, Pablo López no ha dudado en acercarse a darle un abrazo y felicitarle por cantar así su canción.

Cuando Pablo López ha vuelto a su silla de coach ha explicado que Orozco sabe muy bien que él ya no canta esa canción en sus conciertos: "La dejé de cantar porque representa un montón de cosas a las que tengo miedo", explica el malagueño.

"Tengo mucho miedo de perder la relación con las personas y la escribí porque a veces soy un desastre con el teléfono y no me entero de muchas cosas si no me las cuentan a la cara", añade.

El coach le ha dado las gracias por recordarle lo importante que es esta canción para él y el significado que tiene en su vida. ¡Qué momentazo!