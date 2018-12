Luis Fonsi canta 'No me doy por vencido' acompañado por Pablo López en el plató de 'La Voz'

Delante de una emocionada Paulina Rubio y Antonio Orozco, Pablo López comienza a tocar una canción al piano en el plató de 'La Voz'. Al escuchar las primeras notas, Luis Fonsi no duda en comenzar a cantar el tema 'No me doy por vencido' acompañado por la voz de Pablo López. ¡Disfruta de este momentazo en 'La Voz'!