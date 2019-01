Marlo canta ‘Jar of hearts’ en las ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz’

Marlo ha salido al escenario de ‘La Voz’ siendo un perfil ciego de las ‘Audiciones a ciegas’. El espectador de televisión no ha podido descubrir al talent hasta que uno de los coaches se ha girado. Una preciosa y dulce voz que ha interpretado ‘Jar of hearts’ de C. Perri.