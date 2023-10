¡La Batalla más numerosa!: La Llave, Bebé y Gonzalo dan su mejor versión con un tema de Alejandro Sanz y Pablo López

¡Solo queda una plaza para los Asaltos de La Voz! Y tres voces que compiten por esa plaza: El grupo La Llave, Alicia y Gonzalo Sarfatti han dejado a todos mudos cantando No me compares de Alejandro Sanz y Pablo López.

Un tema con el que han tenido un poco de presión porque el propio Pablo López está presente en el escenario.

Ha sido complicado encajar las cinco voces en una canción, pero lo que han hecho en el escenario ha sido increíble.

El sentimiento con el que han cantado ha dejado mudos a los coaches y asesores, incluido al propio Pablo López: “Es lo que tienen las grandes canciones”, ha dicho Orozco.

Luis Fonsi estaba muy orgulloso porque han cogido sus consejos y los han plasmado en el escenario. Cada uno tenía su favorito, los tres lo han hecho muy bien pero solo una voz pasará a la siguiente fase.

Pablo López ha reconocido que ha sido lo mejor del equipo de Luis Fonsi y que le ha gustado mucho la Batalla.

El coach ha recalcado lo importante que son las segundas oportunidades, haciendo referencia a Gonzalo: “Ha sido lo mejor que he escuchado de ti y por eso te felicito”, ha señalado el coach.

Alicia, más conocida como Bebé tiene un talento inmenso: “Una nunca lo tiene claro, pero tengo que decidir”, ha confesado el coach.

“Mi decisión no va basada en el nivel de talento si no en quien está más preparado y en este caso me quedo con La Llave”, ha señalado Luis Fonsi.

Con el trío La Llave, el coach puertorriqueño ya tiene a sus siete talents para los Asaltos de La Voz. ¡Ha sido brutal!