La Voz 2023: Sigue en directo la cuarta gala de Audiciones a ciegas

Esta noche, en La Voz 2023 no te pierdas la cuarta gala de Audiciones a ciegas de La Voz. Llegamos al ecuador de la primera fase del programa con los coaches desplegando sus mejores armas para hacerse con las mejores voces.

Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Malú tienen muy claro cuál es su objetivo: ganar La Voz 2023. Para ello, los cuatro artistas están dispuestos a hacer todo lo posible por reclutar a los mejores talents.

Esta noche viviremos momentos muy especiales y seremos testigos de actuaciones únicas en la que no solo se emocionarán los coaches, también no emocionaremos nosotros como espectadores del programa: "Ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido aquí", hemos escuchado decir a Antonio Orozco en uno de los avances de la cuarta gala.

Se avecina una noche trepidante que no te puedes perder a partir de las 22.00h en Antena 3. ¡Qué ganas de verlo!