Nervios a flor de piel y decisiones muy complicadas: así ha sido la Gran Batalla de La Voz

La última Batalla de Malú ha sido la más complicada. Carmen, Carlos y Raúl han cantado La mudanza de Niña Pastori, pero han salido condicionados por la situación.

Solo uno de ellos logrará el pase para los Asaltos y eso ha hecho que no den su mejor versión: "No han sido ellos en el escenario y eso me ha dado mucha pena", ha señalado.

"No se han mostrado como ellos cantan, han estado nervioso y decaídos", ha confesado. Malú les ha pedido perdón, pero aún así eso no significa que hayan estado mal.

La coach y su asesor han decidido quedarse con Carmen Vento para la siguiente fase. ¡Madre mía!