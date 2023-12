Las 10 cosas que no conoces de Toyemi, la ganadora de La Voz All Stars

María Ibikule, también conocida como Toyemi, se proclamó la ganadora de la primera edición de La Voz All Stars. La joven artista maravilló al público en el equipo de Antonio Orozco, coronándose como la mejor voz de entre las mejores.

La talent se ha mostrado muy orgullosa de su paso en esta edición tan especial y, aunque solo fueron dos galas, la joven ha disfrutado al máximo de La Voz All Stars.

Por ello, conocemos más a fondo a la ganadora. Con 10 preguntas, hemos conocido de manera más personal a Toyemi, que nos desvela una virtud, una manía... ¡y hasta su número de la suerte!

Eso sí, a pesar de haber alcanzado la gloria en La Voz All Stars, no todo ha sido color de rosa para la artista. Entre risas, recuerda su momento más vergonzoso en la música: “Fue una catástrofe”, confiesa Toyemi.

No te pierdas, en el vídeo de arriba, una entrevista en exclusiva con 10 cosas que seguro no sabías de Toyemi, la ganadora de La Voz All Stars.