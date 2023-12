Las palabras de Toyemi y Antonio Orozco tras ganar La Voz All Stars: “Me lo he gozado”

Toyemi y Antonio Orozco se han alzado con la victoria de La Voz All Stars. La talent ha logrado el apoyo del público e imponerse al resto de sus compañeros en una noche emocionante.

Al terminar, los dos estaban emocionados: “Me lo he gozado, me lo he pasado bomba”, decía Toyemi y daba las gracias a su coach por todo.

Antonio Orozco también estaba feliz: “Creo que las personas que buscan todo el rato al final lo acaban encontrando”, señala. “La guerra se gana batalla a batalla, ella volvió a La Voz y ha ganado”.

Toyemi confiesa que solo pensaba en hacerlo mejor que la última vez: “Se ve que lo he hecho mejor”, señala entre risas.

