Nico Fioole canta ‘I’ve got you under my skin’ en la Semifinal de ‘La Voz Senior’

Nico Fioole está aprovechando su oportunidad en ‘La Voz Senior’ al máximo y ha vuelto a revolucionar el plató con su particular energía. El talent de origen indonesio ha puesto su toque de musicalidad y buen humor en la Semifinal de ‘La Voz Senior’.

Con elegancia y ganas de disfrutar al máximo, Nico ha interpretado el maravilloso tema l‘I’ve got you under my skin’ de Frank Sinatra. Antonio Orozco y Cami han alucinado al verle encima del escenario. ¡Revive la actuación al completo en el vídeo!