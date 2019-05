ACTUACIÓN | AUDICIONES A CIEGAS | LA VOZ SENIOR

Agustín Aguiló ha impresionado con su potente voz en su primera vez en un escenario. El plató de ‘La Voz Senior’ se ha paralizado con su magnífica actuación cantando ‘You are sunshine of my life’ de Stevie Wonder en las Audiciones a ciegas. ¡Brillante!