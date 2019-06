'La Voz Senior': Todo listo para la Gran Final

Los equipos de 'La Voz Senior' se han definido y ya solamente queda un talent por cada uno de ellos. Antonio Orozco, Pablo López, David Bisbal y Paulina Rubio deberán luchar en la Gran Final por obtener el logro de la mejor voz senior del país. Este miércoles a las 22:45 horas comienza la Gran Final y tenemos todo preparado. Conoce a los cuatro finalistas.

JUAN MENA: El bolero por bandera en el equipo de Antonio Orozco

Juan Mena llegó a las Audiciones a ciegas defendiendo el bolero a toda costa. Acompañado de su saxofón, conquistó a los tres últimos coaches que quedaban sin cerrar su equipo con una versión del bolero 'Cómo fue' de Benny Moré. La decisión provocó la guerra entre Antonio Orozco, Pablo López y Paulina Rubio que sacaron sus armas para conseguir que el talent catalán eligiese su equipo.

Juan Mena: "Al estar en 'La Voz Senior' es como si me volviera a enamorar otra vez"

Tras una difícil decisión, en las, se proclamó como talent del equipo de Antonio Orozco ante la gran sorpresa del coach catalán. Juan Mena, de 71 años, nos emocionó por su gran conexión con su familia, a la que no olvidaba a cada paso en el programa: "Mi esposa que está en el cielo lo verá". En losdel programa logró su puesto como semifinalista tras una gran actuación interpretando 'Envidia' de Antonio Machín.

Finalmente, el puesto como finalista de 'La Voz Senior' se lo ganó en la Semifinal tras una magistal interpretación de 'Tengo una debilidad' de Antonio Machín y una bonita actuación grupal con el asesor de equipo, José Mercé, y su compañero semifinalista, Marcelo Gómez. La última decisión partía en dos el corazón de Antonio Orozco que no dudó en agradecer todo lo vivido hasta ahora con el resto de su equipo antes de pisar la Gran Final.

HELENA BIANCO: la energía infinita en el equipo de Pablo López

Helena Bianco llegó como un torbellino de energía a 'La Voz Senior'. La talent vallisoletana de 70 años pisó el escenario con una fuerza descomunal. En su presentación en las Audiciones a ciegas descubrimos que Helena fue la integrante del grupo de Los Mismos, con éxitos musicales de los años sesenta en España a sus espaldas como 'El puente' o 'San Bernardino'. Incluso fue la cantante del conocido 'Supercalifragilisticoespialidoso' de Mary Poppins. Su historia cautivó a todos en el plató pero, Pablo López, inmenso en una gran alegría, fue el coach que se llevó automáticamente a la talent a su equipo tras ser el único que se giró por ella. Su interpretación de 'Una estrella en mi jardín' de Mari Trino caló hondo en el coach malagueño: "Eso que estaba traspasando a balazos mi sillón tenía que verlo".

Pablo López: "Es lo más impresionante que he visto jamás"

En lostambién revolucionó el programa con su fabulosa versión de 'Ayúdala' de Mari Trini. Durante los ensayos, dejó boquiabierto a Pablo López y a su asesor, David Bustamante, a quienes les reveló que pretendía hacer un homenaje a la artista murciana durante su paso por 'La Voz Senior'.

La gloria para Helena Bianco llegó el día de la Semifinal, cuando consiguió su puesto de semifinalista. Enriqueta Caballero y ella nos dejaron una versión única de 'Desde que te vi' con David Bustamante. Helena Bianco optó por cantar 'Te extraño' de Olga Guillot. La decisión de Pablo López entre sus dos últimas talents hizo que la talent vallisoletana le acompañase hasta la Gran Final: "Por traer todo el sentido a este escenario de 'La Voz Senior'".

IGNACIO ENCINAS: la potencia de la lírica en el equipo de David Bisbal

Ignacio Encinas se consagró como un gran tenor a su llegada a 'La Voz Senior'. El talent catalán de 70 años trajo la lírica hasta el escenario con una interpretación magnífica de 'Torna sorriento' de Pavarotti. Artista al que no dejaría de homenajear durante todo su trayecto en el programa. David Bisbal se hizo con la potencia vocal del talent en las Audiciones a ciegas. En la siguiente fase, en los Asaltos, dejó fascinado en los ensayos a Tomatito que acudía como su asesor de equipo. Con una actuación brillante de 'E lucevan le stelle' se proclamó como semifinalista al lado de su compañera Blanca Villa.

David Bisbal: "Esto solo pasa en 'La Voz Senior', que nos dan consejos a nosotros"

La gran diferencia de géneros musicales entre los dos últimos talents del equipo de David Bisbal no frenó a Tomatito para crear una versión inigualable de 'Sevilla' con el lírico de Ignacio Encinas y la copla de Blanca Villa. Lade 'La Voz Senior' fue muy emotiva para el coach almeriense que decidió que el talent catalán se proclamase finalista del programa al escucharle cantar 'Mattinata' de Pavarotti. Una decisión que sorprendió mucho al talent, que se despedía de manera agridulce: con pena de su compañera pero con alegría por pasar a la

XAVI GARRIGA: el showman del swing en el equipo de Paulina Rubio

Xavi Garriga llegó a 'La Voz Senior' con mucha emoción. El talent catalán de 68 años confesó que estuvo en el famoso programa 'Lluvia de estrellas', quedó segundo imitando a Ray Charles, y regresaba a la televisión para sacarse esa espinita. En las Audiciones a ciegas demostró su talento innato para la música y cautivó por completo a Paulina Rubio, que fue la única coach en girarse por Xavi Garriga. Su audición fue un espectáculo al versionar 'Sweet home Chicago' de Blue Brothers.

Paulina Rubio: "Xavi es una máquina de hacer voces"

En los, se proclamó como el auténtico showman de 'La Voz Senior'. Su forma de improvisar y su increíble forma de interpretar el swing dejaron al público sin palabras. Paulina Rubio y su asesor, Antonio Carmona, decidieron nombrarle semifinalista por su gran interpretación de 'Just a gigoló' de Louis Prima en una versión de David Lee Roth.

Finalmente, la Semifinal fue una dura decisión para Paulina Rubio que, tuvo que elegir entre su "Frank Sinatra moderno", como diría David Bisbal, y la desgarradora voz de Adriana Ceballos. Los dos últimos compañeros del equipo de la coach mexicana realizaron una maravillosa versión de 'No dudaría' acompañados de Melendi. Además, Xavi Garriga se plantó en el escenario para conseguir su pase a la Gran Final con su interpretación de 'Stand by me' de Ben E.King, una versión que le nombraría finalista de 'La Voz Senior.