Estos son los cuatro finalistas de 'La Voz Senior'

JUAN MENA - EQUIPO ANTONIO OROZCO

se convirtió en el primer finalista de 'La Voz Senior'.le convirtió en el talent que pasaría a la Gran Final dentro de su equipo tras una decisión muy complicada. Juan Mena impresionó en su actuación con José Mercé y Marcelo Gómez, asesor y talents cantaron 'Tu frialdad' a la perfección. Finalmente, la actuación individual del talent catalán le otorgó el pase a la siguiente fase del programa al cantar 'Tengo una debilidad' de Antonio Machín.

HELENA BIANCO - EQUIPO PABLO LÓPEZ

Pablo López, elige a Helena Bianco: "Por traer todo el sentido a este escenario de 'La Voz Senior'"

Helena Bianco protagonizó una gran actuación grupal en la Semifinal acompañada de su asesory su compañera de equipo, Enriqueta Caballero, cantando 'Desde que te vi'. La talent se convirtió en la segunda finalista de 'La Voz Senior' tras la decisión deHelena Bianco deslumbró en su actuación cantando 'Te extraño' de Olga Guillot. Una interpretación con la que hizo suyo el escenario.

IGNACIO ENCINAS - EQUIPO DAVID BISBAL

David Bisbal: "Esto solo pasa en 'La Voz Senior', que nos dan consejos a nosotros"

Ignacio Encinas fue el tercer talent que se convirtió en finalista de 'La Voz Senior'. Sumido en una inmensa alegría y sorpresa, no tuvo palabras para agradecer a David Bisbal su decisión. Durante la Semifinal, Ignacio Encinas realizó una actuación con Blanca Villa y con el asesor de su equipo, Tomatito , a la guitarra. Juntos, interpretaron una versión única de 'Sevilla'. Finalmente, el talent catalán demostró su potencia vocal con una impresionante actuación cantando 'Mattinata' de Pavarotti.

XAVI GARRIGA - EQUIPO PAULINA RUBIO

El último talent en convertirse en finalista de 'La Voz Senior' fue Xavi Garriga, que prometió a Paulina Rubio no defraudarla en la Gran Final del programa. El cuarto finalista pudo compartir escenario con Melendi y su compañera de equipo, Adriana Ceballos, cantando 'No dudaría' durante la Semifinal y además, dejó a todo el público impactado con una versión inigualable de 'Stand by me' de Ben E. King.