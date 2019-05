EN 'EL DIARIO DE LA VOZ'

No es la primera vez que Frank Mercader brilla en televisión con su chorro de voz. El talent de 'La Voz Senior' se subió al escenario de 'Lluvia de estrellas' en el año 1998 para interpretar 'You can leave your hat on' como Joe Cocker. ¡Te mostramos las imágenes de su espectacular actuación!