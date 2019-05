Pablo López: "Tengo cinco voces extraordinarias"

, el que fuera cantante de Los Cadillac se presentó a las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Senior’ al ritmo de los 70 con su tema ‘Señora Azul’. El talent madrileño sorprendió a Pablo López en su actuación acompañado por su guitarra y el coach lo escogió confesando que lo elegía porque es popero como él.

La canción melódica italiana se reflejó durante la actuación de Guiseppe Izzillo en ‘La Voz Senior’, el talent eligió el tema ‘Volaré’ para presentarse a las Audiciones a ciegas. Pablo López no dudó en girar su silla al escuchar la romántica melodía. Guiseppe confesó sentirse feliz al subirse al escenario tras años alejado de la música y decidió irse a formar parte del equipo del coach malagueño.

Su mujer y su hijo animaron a David Jarque a subirse al escenario de ‘La Voz Senior’. El crooner hizo vibrar a los coaches con su versión de ‘I’ve got you under my skin’. Los cuatro coaches han tenido palabras de halago tras la fantástica actuación de David Jarque en las Audiciones a ciegas.

Enriqueta Caballero se define como una mujer dulce y sentimental. La talent comenzó a cantar hace solo 5 años y nunca pensó vivir una experiencia como la de ‘La Voz Senior’. Enriqueta se subió al escenario para poner todo el romanticismo interpretando ‘Amar pelos dois’, con su magnífica versión de Salvador Sobral conquistó a Pablo López.

"Un equipo con experiencia, energía y mucha lección"

‘Una estrella en mi jardín’ se sube al escenario de ‘La Voz Senior’ de la mano de Helena Bianco . Pablo López no duda en incorporarla a su equipo tras la fantástica versión de la talent vallisoletana. El coach alucina cuando descubre que el primer éxito de Helena Bianco fue ‘Supercalifragilisticoespialidoso’, una cantante con una gran trayectoria en el mundo de la música dentro del grupo 'Los Mismos' que cierra el equipo de Pablo López.