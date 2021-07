Alejandro Gutiérrez canta ‘Fly me to the Moon’ en el Último Asalto de ‘La Voz Kids’

Las grandes estrellas como Frank Sinatra no se han podido quedar fuera del Último Asalto de 'La Voz Kids', gracias a la espectacular interpretación de Alejandro Gutiérrez con 'Fly me to the Moon'.

El joven talent ha perdido un poco el tiempo durante su actuación pero, ha logrado remontar el tema de manera impecable. ¡Revívelo!