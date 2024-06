Los talents de La Voz Kids nos desvelan sus mayores secretos: "Hace unos años me encontré a Melendi en una playa"

La Gran Batalla de La Voz Kids ha reducido los equipos a la mitad, pero antes hemos estado con los talents antes de su actuación para retarles a un juego que nos hará conocerles mucho mejor.

Los más pequeños han tenido que escribir en un papel un secreto inconfesable... ¡Hemos leído de todo! Algunos no sabían qué poner, pero otros nos han sorprendido mucho: "En las actuaciones no sabía con quién irme y me entró la risa", confiesan desde el equipo de Melendi.

Muchos han señalado que han cantado en auditorios, sus fobias o algunas anécdotas de sus vidas... incluso una talent del equipo de David Bisbal nos ha desvelado que se encontró a Melendi en una playa. ¡Descubre todas las historias de los coaches en el vídeo de arriba!