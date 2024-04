¡Un recuerdo para toda la vida! Inés y David Bisbal versionan ‘Lucía’ en La Voz Kids

Inés ha derrochado emoción en el escenario de La Voz Kids. La talent ha interpretado ‘If I ain’t got you’ un tema de Alice Keys.

La joven ha conseguido que los cuatro coaches giren su silla para tenerla en su equipo. Melendi ha sido el primero, pero eso no ha sido suficiente para que la talent se fuese con él.

David Bisbal ha sido el elegido por Inés, y no ha perdido la oportunidad de pedirle cantar ‘Lucía’, un tema de Serrat.

Los dos han compartido un momento único en el escenario e Inés ha podido demostrar ahora más tranquila el gran potencial que tiene.

Inés no olvidará en la vida este momento tan especial. ¡Enhorabuena! Ya estás dentro de La Voz Kids.