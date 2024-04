Inés no puede controlar la emoción al ver girarse al primer coach: “Me siento culpable”

Inés tiene 15 años y llega a La Voz Kids para cumplir su mayor sueño y empezar así su camino en la música.

La talent ha interpretado ‘If I ain’t got you’ un tema de Alicia Keys. Inés ha comenzado de una manera espectacular, lo que ha hecho que Melendi se girase a los pocos segundos de empezar.

Rosario, Lola Índigo y David Bisbal también han pulsado el botón para quedarse con la voz de Inés.

La joven no podía creérselo y ha estallado de felicidad al terminar su actuación. Melendi y Lola se han levantado para abrazar a la talent que no podía articular palabra.

“Llora lo que tengas que llorar”, le ha dicho Melendi. Al igual que Lola, que también le ha dedicado unas bonitas palabras: “No sé por qué te sorprende si eres una máquina”, señalaba la artista.

Melendi ha reconocido que pensaba que ninguno de sus compañeros iba a girarse: “Pues sí que se me ha complicado la campaña a última hora”, decía entre risas.

Aunque los coaches han reconocido que ha tenido algún fallo: “Me siento hasta culpable, creo que me di la vuelta demasiado rápido y te distraje”.

Algo que también ha trasmitido Bisbal: “La emoción está bien, pero hay que intentar controlarla”.

Inés pensaba que se marcharía con el primer coach que se diera la vuelta, pero todo cambia en segundos y se fue al equipo de David Bisbal. ¡Bienvenida a La Voz Kids!