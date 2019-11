EL MARTES, A LAS 22:40 HORAS, EN ANTENA 3

Irene volverá a dejar a todos atónitos con la impresionante actuación interpretando 'Mamma Knows Best' de Jessie J en los Asaltos de 'La Voz Kids'. El martes, a las 22:40 horas, no te pierdas las magistrales voces de nuestros pequeños artistas. Adelántate al siguiente programa en ATRESplayer PREMIUM.