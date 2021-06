Vanesa Martín y Rosario Flores arrasan con los talents de ‘La Voz Kids’: prometedores y con mucha verdad

Hasta aquí la emoción en una quinta noche mágica de ‘La Voz Kids’. Una gala con la clara victoria de las coaches. Vanesa Martín se hace con cinco talentos y Rosario Flores consigue a cuatro nuevas voces. Por su parte, David Bisbal añade a un nuevo artista a su equipo y Melendi, a dos.

Candela Morales fue la primera talent en subirse al escenario en esta quinto programa de Audiciones a ciegas. La joven almeriense de 12 años enamoraba a los dos coaches masculinos con su versión de ‘Soñar contigo’. Finalmente, las raíces andaluzas fueron por las que se decantó la joven y escogió pertenecer al equipo de David Bisbal.

El siguiente fue Xoel Tarín, un joven de Zaragoza de 13 años que se define como todo un ‘showman’. El talent impresionaba con su puesta en escena interpretando el gran tema 'I feel good' de James Brown. Con esta actuación, Vanesa Martín se daba la vuelta y sumaba automáticamente a Xoel a su equipo.

Inés Thandi llegaba dispuesta a superarse a sí misma en ‘La Voz Kids’ con una estupenda versión de 'Say my name' de Destiny's child que cautivó a Rosario Flores. Siendo automáticamente agregada al equipo de las ‘monstruas’.

La siguiente talent en pisar el escenario era María Baró, una joven talent de 15 años que llegaba acompañada de su guitarra y una personalidad única. María se lució con una versión muy dulce del tema ‘Perfect’ de Ed Sheeran, dejando a los coaches maravillados con su actuación. Finalmente, se decidió por el equipo de Melendi en ‘La Voz Kids’.

Carla Aucejo sorprendió con una dulzura única en las Audiciones a ciegas. La pequeña de 11 años llegaba desde Valencia para cautivarnos con su versión del bonito tema ‘Con las ganas’ de Zahara. Vanesa Martín no dudó ni un instante y la añadió automáticamente en su equipo. Además, compartieron un momentazo juntas cantando a dúo el tema ‘Complicidad’. ¡Maravilloso!

Seguidamente, Blanca Valdés pisaba el escenario con mucha fuerza para lograr cantar con todo su sentimiento el tema ‘Skinny love’ de Birdy. La joven malagueña de 15 años demostró un gran talento que consiguió enamorar a Rosario Flores y sumar su voz a su equipo.

Sonia Castellanos, una joven hija de japonesa y salamantino, impresionaba con su diversidad cultural y su gran talento musical. La joven de 15 años cantaba con mucha pasión el famoso tema ‘La vie en rose’ de Édith Piaf. Vanesa Martín, Rosario Flores y Melendi fueron los tres coaches que pulsaron el botón por la talent pero, finalmente, eligió pertenecer al equipo del coach asturiano.

Ante la gran diversidad de idiomas en el repertorio de la quinta noche de Audiciones a ciegas, llegaba Luna di Maio para demostrar su talento con un tema en italiano. La joven de 11 años se atrevía con 'La solitudine' de Laura Pausini. Vanesa Martín se decidía por la voz de la talent para añadirla a su equipo directamente.

Otra de las grandes sorpresas fue la llegada de Alina Mamikonyan, una pequeña de 10 años de origen armenio que nos sorprendía con su personalidad. La talent cantaba con mucha alegría el tema 'Mañana' del musical de Annie. A pocos segundos de terminar su Audiciones a ciegas, Rosario Flores decidió pulsar el botón y añadirla a su equipazo.

Finalmente, llegó el turno de Nuria Humaran, una talent muy creativa que llegaba desde Barcelona. La joven de 15 años sorprendía con una versión muy bonita de la canción ‘Nana triste’ de Natalia Lacunza. Con tres coaches dados la vuelta, Nura decidió escoger el equipo de Vanesa Martín. ¡Bienvenida a ‘La Voz Kids’!

Sara Vidal, Águeda González, Pilar Sánchez y Marcos del Río no pudieron conseguir ninguna plaza en algún equipo de lo coaches de ‘La Voz Kids’ pero demostraron un gran talento en cada una de sus actuaciones. ¡La próxima vez será!

El resumen de equipos tras la quinta noche de Audiciones a ciegas:

Melendi (13): Jesús del Río, Javier Crespo, Haizea Roldán, Levi Díaz, Alejandro Marín, Rosario González, Adrián Belmonte, María López, Alejandro Gutiérrez, David Cabot, Lucas Mesa, María Baró y Sonia Castellanos.

(13): Jesús del Río, Javier Crespo, Haizea Roldán, Levi Díaz, Alejandro Marín, Rosario González, Adrián Belmonte, María López, Alejandro Gutiérrez, David Cabot, Lucas Mesa, María Baró y Sonia Castellanos. David Bisbal (13): Rocío Avilés, Lukas Urdea, Carmen Puente, Leonor López, Manuel Ayra, María Frías, Dayron Jiménez, Georgia Izquierdo, Marcos Moreno, Patricia Kirilova, Samuel Martín, Noa Hernández y Candela Morales.

(13): Rocío Avilés, Lukas Urdea, Carmen Puente, Leonor López, Manuel Ayra, María Frías, Dayron Jiménez, Georgia Izquierdo, Marcos Moreno, Patricia Kirilova, Samuel Martín, Noa Hernández y Candela Morales. Vanesa Martín (13): Lola Avilés, Ferrán Amador, Julia Pascual, Nazaret Moreno, Nora Fayos, Jesús Civera, Samantha Fonseca, Carla Quesada, Marina Luque, Xoel Tarín, Carla Aucejo, Luna di Maio y Nuria Humaran.

(13): Lola Avilés, Ferrán Amador, Julia Pascual, Nazaret Moreno, Nora Fayos, Jesús Civera, Samantha Fonseca, Carla Quesada, Marina Luque, Xoel Tarín, Carla Aucejo, Luna di Maio y Nuria Humaran. Rosario Flores (12): Carlos Prieto, Samira Cuesta, Juanmi Salguero, Sofía Pérez, Rafael Velázquez, Alison Fernández, Inés Burgos, El Popo, Erik Verdier, Inés Thandi, Blanca Valdés y Alina Mamikonyan.

Adelántate a la emisión del próximo programa de 'La Voz Kids', en exclusiva y sin publicidad, en ATRESplayer PREMIUM.