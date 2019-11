David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi, acompañados de sus asesores, han tomado las últimas decisiones en la fase de Batallas para dar paso a los Asaltos de 'La Voz Kids'. En la tercera y última noche las decisiones han sido muy duras y hemos vivido momentos mágicos con actuaciones emocionantes.

David Bisbal y Niña Pastori han tomado decisiones muy importantes. El coach almeriense y su asesora se han emocionado con la bonita actuación que han realizado Victoria Herraiz, Berta Luna y Maksym Pashnyk al cantar el tema principal de la película 'Beauty and the Beast'. De entre los tres niños han decidido que fuese Maksym quien pasase a la siguiente fase. Además, Alicia Pétina, Ana Escudero y Lucía Souto enamoraron con su versión de 'Out here on my own' de Irene Cara. La pequeña talent almeriense Ana Escudero fue la elegida por el coach y asesora en el último programa de Batallas.

Grandes actuaciones de Niña Pastori y David Bisbal

Niña Pastori y David Bisbal cumplieron los sueños de muchos de los niños del programa. La asesora cantó con Manuela Gómez el tema 'Una moneda tiré yo al agua' y además, interpretó con mucha emoción su tema 'La habitación' al lado de Juan Manuel Segovia y María Calero . Por otro lado, David Bisbal cumplió el gran sueño de una de las talents del equipo de Vanesa Martín al interpretar 'Culpable' con Esperanza Bonelo. Un momento muy bonito durante el programa.

Vanesa Martín y Pastora Soler también decidieron entre sus seis últimas niñas de su equipo. Esperanza Bonelo, Patricia García y Manuela Gómez cantaron el tema 'Mientes' de Camila y, tras una dura deliberación, se decidieron por Patricia para pasar a la siguiente fase. Por otro lado, Aysha Bengoetxea, Evelyn Condrow y Laura Muñoz sorprendieron con su magnífica versión de 'When we were young' de Adele. Una actuación que cautivó a la coach malagueña y su asesora y terminaron por decidirse por Aysha. Laura Muñoz se despidió el programa con una bonita interpretación de 'Quédate conmigo' con Pastora Soler.

El turno de Rosario y Lolita Flores trajo consigo las lágrimas de emoción al plató de 'La Voz Kids'. La actuación de Paola Casas, Juan Manuel Segovia y María Expósito con el tema '90 minutos' de India Martínez cautivó a todo el público. Paola Casas fue la elegida por la coach y asesora para continuar dentro del programa pero, el gran momento llego cuando Vanesa Martín actuó con los tres pequeños talents.

Rosario Flores tomó la última decisión tras la actuación de Claudia Saura, Marta Pérez y Ruslana Panchyshyna que brillaron en el escenario con su magnífica versión de 'A natural woman' de Aretha Franklin. La coach y asesora dudaron entre las tres grandes voces femeninas de su equipo pero decidieron salvar a Marta Pérez.

Finalmente, Melendi tomó la última decisión con sus tres últimos niños en la fase de Batallas. El coach asturiano alucinó con la fantástica actuación de Sara Gálvez, Enshar Ghateh y Pablo Monge al cantar 'Looking for paradise' de Alejandro Sanz con Alicia Keys. Con ayuda de su asesor Arkano, Melendi decidió que debía continuar dentro de su equipo la malagueña Sara Gálvez.

Las Batallas ponen fin a una fase de 'La Voz Kids' pero, comienzan los Asaltos y los coaches deberán tomar duras decisiones para quedarse con la mejor voz del programa.

Así han quedado los equipos tras la última noche de Batallas:

Equipo Melendi (6) : Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, Julio Gómez y Juan Miguel Cortés (robo a David Bisbal).

: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, Julio Gómez y Juan Miguel Cortés (robo a David Bisbal). Equipo Vanesa Martín (6) : Laura Valle, Aysha Bengoetxea, Isabel Marsal, Patricia García, Marcos Díaz y Yolaini Viñas (robo a Rosario Flores).

: Laura Valle, Aysha Bengoetxea, Isabel Marsal, Patricia García, Marcos Díaz y Yolaini Viñas (robo a Rosario Flores). Equipo Rosario Flores (6) : Daniel García, Chavito, Paola Casas, Saira Suárez, Marta Pérez y Paloma Puelles (robo a David Bisbal).

: Daniel García, Chavito, Paola Casas, Saira Suárez, Marta Pérez y Paloma Puelles (robo a David Bisbal). Equipo David Bisbal (6): Salvador Bermúdez, Alba Aguilar, María Expósito, Ana Escudero, Maksym Pashnyk e Irene Gil (robo a Vanesa Martín).

Además, ya puedes adelantarte a la emisión y ver el primer programa de la fase de Asaltos en ATRESplayer PREMIUM. ¡No te lo pierdas!