Trepidante, emocionante y llena de talento, así ha sido la segunda noche de las Batallas de 'La Voz Kids', tan espectacular que los coaches incluso han agotado sus robos. Los niños han conquistado con su energía, en unos casos, y con su dulzura, en otros. Y todos han demostrado que merecían continuar en el programa, aunque sólo diez siguen tras los siete duelos de esta gala.

Con esta intensidad, una de las claves del inicio de la noche fue la velocidad a la hora de pulsar el botón en el tiempo de robo. Y el más rápido fue David Bisbal para lograr hacerse con Irene Gil para su equipo. Ni las estratagemas de Lolita Flores para distraerlo impidieron que el almeriense se hiciera con ella, después de que Vanesa Martín y Pastora Soler salvaran a Laura Valle. 'How deep is your love' fue la canción que las dos 'talents' cantaron junto con Miguel Martín para abrir la gala.

Isabel Marsal, Carmen Ferre y Aiert Alberdi protagonizaron la otra Batalla de la noche en el equipo de Vanesa. Llenaron de color el plató con 'Contamíname', en la versión que la coach hizo con Pedro Guerra. De hecho, la cantante no se resistió después a interpretarla con su asesora, Pastora Soler, y sus tres talents. La elegida para pasar a la siguiente fase fue Isabel Marsal.

Los 'mini monstruos' conquistan el plató con desparpajo y dulzura

La actuación con más magia y ternura fue la que protagonizaron Daniel García, Yolaini Viñas y Abel Bernal. Los coaches no pudieron contener las lágrimas al terminar la canción, una preciosa versión de 'El mejor momento' de Pablo López, conscientes de haber vivido algo mágico. Rosario y Lolita Flores decidieron quedarse con Daniel, mientras que Vanesa Martín 'rescató' a Yolaini para su equipo. Antes de irse del plató, David Bisbal cumplió uno de los deseos de Abel: cantaron juntos 'Perdón'. Por su parte, las hermanas Flores protagonizaron uno de los momentos más tiernos con Yolaini, interpretando las tren juntas el clásico 'Te quiero vida mía'.

El equipo de Rosario y Lolita vivió una segunda Batalla durante esta noche, la protagonizada por Saira Suárez, Elena Aguallo y Claudia Martínez versionando con mucha energía 'Roar', de Katy Perry. Saira fue la ganadora en esta actuación, pasando a la siguiente fase de 'La Voz Kids'.

Las Batallas en los equipos de Bisbal y Melendi dejan el último robo

Aún quedaban dos equipos por vivir Batallas en esta gala. Melendi y Arkano tuvieron que tomar duras decisiones, de las que salieron ganadores Marta Berlín y Alan Brizuela. Marta cantó 'Perfect', la dulce canción de Ed Sheeran, con Lucie Labays y Ahlam Akourrih. Por su parte, Alan sorprendió junto a Marcos Balmori y Pablo Castiñeira con su versión de 'Peces de ciudad', el tema Pablo Alborán con Pablo López.

Aún quedaba un robo por producirse en las Batallas de 'La Voz Kids', el de las hermanas Flores. Y Rosario y Lolita decidieron no retrasarlo la última gala, haciéndose con una talent del equipo de David Bisbal: con Paloma Puelles. El almeriense se había decantado por María Expósito, en una difícil decisión tras emocionarse con una mágica versión de '¿Lo ves?', de Alejandro Sanz.